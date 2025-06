38M€ : L’offre «irrespectueuse» du PSG !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plus d’un an, le PSG a confirmé sa volonté de quitter le Parc des Princes afin de construire un nouveau stade. La raison ? La mairie de Paris ne souhaite pas vendre le stade historique de la Porte de Saint-Cloud. Cependant, l’adjoint au sport Pierre Rabadan a révélé que la dernière offre de QSI ne dépassait pas les 38M€, un montant que ce dernier juge irrespectueux.

« On va partir. On n’a pas le choix »

« J’aime beaucoup le Parc des Princes, tout le monde l’aime. Si je décide avec mon cœur, je dis : “on ne part pas”. Mais quand je réfléchis avec la tête, on est mort. En Europe, tous les grands clubs ont 80 000 ou 90 000 places. Si on veut être de ce niveau pour nos supporters, il faut agrandir le stade. On n’a pas d’autre solution. Si c’est acté ? On va partir. On n’a pas le choix. La ville ne nous laisse pas le choix. C’est une décision de la ville parce qu’on ne peut pas faire ce qu’on veut dans le stade », lâchait le président du PSG à RMC.