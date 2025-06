Lamine Yamal : La réponse cash sur son couple !

Alexis Brunet

Cette saison, Lamine Yamal a bluffé la planète football et naturellement, tous les regards sont tournés vers lui. Le moindre fait et geste de l’attaquant espagnol est épié, et notamment sa vie sentimentale. Plusieurs rumeurs sont ainsi sorties dans la presse dernièrement, mais le Barcelonais a tenu à mettre les choses au clair sur Instagram.

Lamine Yamal fait partie des footballeurs les plus connus de la planète et, forcément, il est difficile pour lui de mener une vie normale. L’attaquant fait souvent l’objet des gros titres de la presse espagnole et particulièrement dernièrement. Mais là, ce n’est pas à cause de ses performances sur le terrain qu’il fait parler de lui.

Lamine Yamal en couple ? Au-delà de s’intéresser à ses performances sur les terrains, la presse espagnole s’intéresse beaucoup à la vie sentimentale de Lamine Yamal. Elle lui a d’ailleurs prêté une histoire d’amour avec une influenceuse de 30 ans ou bien encore une relation avec une actrice de films pour adultes. Mais la réalité serait en fait tout autre.