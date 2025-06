Lamine Yamal - Désiré Doué : Le problème évité à cause de l’alcool !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Considérés comme deux des plus grands talents de la planète football, Lamine Yamal et Désiré Doué ont un point commun plutôt surprenant. Tous deux vainqueurs de plusieurs trophées cette saison, les phénomènes du Barça et du PSG ont porté des lunettes de soleil. Une méthode qui leur permettrait d’éviter une projection d’alcool dans le visage selon le chroniqueur Marc Beaugé.

A 19 et 17 ans, Désiré Doué et Lamine Yamal se sont partagé la vedette cette saison. Le crack du PSG a remporté tous les trophées possibles en 2024-2025, s’offrant même le luxe d’inscrire un doublé et d’être élu homme du match de la finale de la Ligue des Champions. Le second fait déjà partie des favoris pour le Ballon d’Or, alors qu’il n’est même pas encore majeur.

Yamal et Désiré Doué avec des lunettes de soleil Comme l’a rapporté l’émission Quotidien, les deux phénomènes ont un point commun. Désiré Doué et Lamine Yamal, au même titre que certains joueurs comme Achraf Hakimi et Michael Olise, ont porté des lunettes de soleil lors des célébrations de leurs titres acquis. Une simple question de style pour ces footballeurs souvent très médiatisés ? Pas vraiment selon le chroniqueur Marc Beaugé.