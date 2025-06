«Encore plus difficile» : La menace révélée contre le PSG !  

Cela faisait maintenant plusieurs années que le PSG courait après. Après avoir tant galéré, le club de la capitale a enfin remporté sa première Ligue des Champions. La saison prochaine, les Parisiens vont donc entamer la défense de leur couronne et forcément, avec cette étiquette de tenant du titre, le PSG va vivre des moments difficiles.

« Le PSG devient l’équipe à battre »

Ancien du PSG, Alain Roche a donc averti le club de la capitale de ce qui l’attend suite à son sacre en Ligue des Champions. Dans des propos accordés au Journal du Dimanche, il a ainsi fait savoir : « Le PSG devient l’équipe à battre et tout le monde va essayer de la contrecarrer. Ce sera une saison encore plus difficile. Paris est là où il voulait, au niveau des Liverpool, City ou Real Madrid. Maintenant, il faut l’assumer et il va l’assumer. Sa grande force est de pouvoir garder ses meilleurs joueurs tout en étant devenu encore plus attirant ».