Lionel Messi retrouve le PSG, il jubile !

Le PSG retrouvera une vieille connaissance lors de la Coupe du monde des clubs : Lionel Messi. L’Inter Miami de l’octuple Ballon d’Or défiera les Parisiens en phase finale, dans un choc symbolique pour le club de la capitale, désormais champion d’Europe. Un duel sous tension, aux allures de revanche pour Paris.

Après s’être imposé face à l’Atlético Madrid et aux Seattle Sounders, le PSG a terminé à la première place du groupe B de la Coupe du monde des clubs. Malgré une défaite 1-0 contre Botafogo, les hommes de Luis Enrique s’en sortent et affronteront une tête bien connue à Paris : Lionel Messi. L’octuple Ballon d’Or a terminé deuxième du groupe A avec l’Inter Miami. Toujours invaincu dans la compétition, l’équipe de David Beckham a notamment fait deux matchs nuls (face au FC Porto et à Palmeiras) et signé une victoire face à Al Ahly.