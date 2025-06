Neymar - PSG : «Le club ne voulait pas que je parte», il passe aux aveux...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'était la première grande histoire d'amour entre les supporters du PSG et un joueur de l'ère QSI. Javier Pastore a tout connu à Paris, sauf la saveur de la victoire finale en Ligue des champions qu'il a tout de même porté en apportant le trophée sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich le 31 mai dernier. El Flaco a révélé les raisons de son départ notamment dû à Neymar et les autres stars.

Pendant sept saisons, Javier Pastore a juré fidélité au PSG. Arrivé pour 42M€ de Palerme en 2011, El Flaco a mis un terme à sa longue collaboration avec le club parisien à l'été 2018. Et ce, pour deux raisons précises alors que la direction souhaitait continuer son aventure avec l'Argentin. « On parle beaucoup avec le club de moi. Parce que le club ne voulait pas que je parte. Il avait confiance, j'étais le chouchou du Parc (ndlr des princes) ? Oui (rires). Il y avait l'envie de revoir le Pastore, El Flaco, des années précédentes ».

«Je devais aussi penser à ma carrière, je ne voulais pas passer une autre année à ne pas jouer beaucoup» En interview avec Anne-Laure Bonnet pour Histoires de Paris, Javier Pastore a souligné un point important : la concurrence XXL pour trois postes offensifs. « J'étais conscient qu'on avait une équipe avec plein de joueurs : Neymar, Cavani, Di Maria, Mbappé, Lucas Moura, Draxler, moi... On était déjà 8 joueurs pour 3 places, ça fait du monde. Je devais aussi penser à ma carrière, je ne voulais pas passer une autre année à ne pas jouer beaucoup. Le club avait investi beaucoup d'argent pour deux joueurs incroyables, il y avait déjà Cavani et Di Maria. Je me disais que ça allait être difficile de jouer ».