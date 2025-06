McCourt : Un transfert rarissime à l'OM ?

La rédaction

Quentin Merlin pourrait quitter l’OM cet été, un an et demi après son arrivée en provenance de Nantes pour 10 M€. Le latéral gauche attire plusieurs clubs européens et les dirigeants marseillais se montrent fermes : pas de départ sans une grosse offre. Une éventuelle plus-value qui ferait figure d’exception sous l’ère McCourt, rarement marquée par des ventes juteuses.

Arrivé il y a un an et demi à l’OM contre 10 M€, en provenance du FC Nantes, Quentin Merlin pourrait bel et bien plier bagages cet été et quitter la Canebière. Le latéral gauche plaît à plusieurs clubs en Europe, notamment Rennes, un club anglais et un club allemand.

L’OM tient la corde Des intérêts qui, d’après les informations de La Provence, feraient les affaires de l’OM. Avec un contrat courant jusqu’en 2028, quatre saisons dans l’élite à seulement 23 ans, et le fait que Quentin Merlin ne soit pas officiellement mis en vente, l’OM semble être en position de force dans ce dossier.