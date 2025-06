Transfert de Barcola : C'est la panique au PSG !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola est observé par plusieurs cadors européens. Si le PSG n’est clairement pas vendeur concernant son numéro 29 et que le Français est pleinement impliqué dans le projet parisien, une intrigante révélation sur son avenir a été annoncée en direct ce vendredi.

Auteur de 21 buts toutes compétitions confondues avec le PSG cette saison, Bradley Barcola a confirmé qu’il fallait compter sur lui à l’avenir. Et même s’il lui a accordé moins de temps de jeu en fin de saison, Luis Enrique est totalement sous le charme de l’international Français, et de son style de jeu. « Pour moi, marquer ou donner une passe décisive, c’est pareil. Cela a la même importance, c’est ça une équipe. Un joueur qui donne une passe décisive, c’est un joueur qui apporte beaucoup à son équipe. En ce sens, Bradley a fait une saison merveilleuse, sensationnelle », révélait ainsi l’Espagnol à la fin du mois de mai.

« On ne sait pas ce qui va se passer autour de lui »

Et depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola se voit convoité sur le marché. En effet, à la recherche d’un ailier gauche, le Bayern Munich est notamment très intéressé par une signature de Barcola. Si plusieurs sources ont confirmé que le PSG n’était pas vendeur et que le joueur de 22 ans se voyait rester à Paris, le journaliste de RMC Fabrice Hawkins a lâché une annonce intrigante ce vendredi dans l’émission Rothen S’enflamme : « Barcola, attention, on ne sait pas ce qui va se passer autour de lui... ». Affaire à suivre de près donc...