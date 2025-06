Mercato : C'est confirmé, le PSG veut signer ce crack !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Buteur en finale de la Ligue des Champions le 31 mai dernier, Senny Mayulu s’est révélé aux yeux du monde. Le Titi du PSG est très apprécié de Luis Enrique, et est amené à prendre de l’ampleur dans l’entrejeu parisien. D’ailleurs, le club de la capitale souhaite activement prolonger le contrat du crack né en 2006.

Le PSG dispose d’un effectif d’une grande qualité. Depuis deux ans, le club de la capitale cherche à trouver le bon équilibre entre joueurs d’expérience et jeunes joueurs très prometteurs. Désireux de ne pas reproduire les erreurs du passé, Paris laisse également plus de chance aux jeunes Titis issus du centre de formation.

Senny Mayulu impressionne au PSG

Si Warren Zaïre-Emery a rapidement impressionné son monde de par sa précocité, cette saison, c’est davantage Senny Mayulu qui s’est révélé aux yeux du monde. De plus en plus utilisé sur la deuxième partie de cet exercice 2024-2025, le milieu de terrain de 19 ans a été récompensé par un but inscrit en finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Le phénomène né en 2006 est amené à avoir un rôle à jouer dans la rotation de Luis Enrique au PSG, alors que l’entraîneur espagnol lui fait de plus en plus confiance sur les grosses rencontres.