PSG - Officiel : Une superstar a signé, l'annonce du Qatar !

Très proche du PSG, la superstar NBA Kevin Durant décidait en août 2024, de rentrer au capital du club parisien par le biais de sa société Boardroom Sports Holding. Ce vendredi, QSI a officialisé l’arrivée du joueur de 36 ans en tant qu’investisseur direct du club de la capitale. Le célèbre basketteur américain aura un rôle stratégique à l’avenir.

« Kevin Durant, superstar de la NBA et homme d’affaires international, s’associe à Qatar Sports Investments et investit directement dans le Paris Saint-Germain. Qatar Sports Investments, propriétaire majoritaire du Paris Saint-Germain, champion d’Europe, a signé un accord d’investissement et de partenariat stratégique avec Kevin Durant, l’un des basketteurs américains les plus décorés de tous les temps et l’un des principaux investisseurs dans le domaine du sport et du divertissement. L’accord prévoit que Durant - par l’intermédiaire de sa société de médias et d’investissement Boardroom, avec l’entrepreneur et partenaire commercial de longue date Rich Kleiman - acquiert une participation minoritaire directe dans le Club. En août 2024, Durant - double champion NBA, quadruple médaillé d’or olympique, MVP et quinze fois NBA All-Star - s’est associé au Paris Saint-Germain par l’intermédiaire d’Arctos Partners, actionnaire minoritaire du Club », peut-on lire au sein de ce dernier.

« Durant soutiendra le club dans la poursuite de la diversification et de la croissance de ses activités sportives et commerciales »

« En début de semaine, Qatar Sports Investments et Boardroom Sports Holdings - le véhicule d’investissement personnel de Durant qui détient des participations dans une série d’équipes et de ligues sportives de premier plan - ont signé un accord d’achat d’actions et de partenariat stratégique par lequel Durant est devenu un actionnaire minoritaire direct du Paris Saint-Germain. Dans le cadre de cette relation, Boardroom et Qatar Sports Investments s’associeront sur une large série d’initiatives commerciales, d’investissement et de contenu ; et Durant soutiendra le club dans la poursuite de la diversification et de la croissance de ses activités sportives et commerciales - y compris le co-développement de marchandises et de contenus médiatiques originaux ; en donnant des conseils sur la stratégie du club aux États-Unis et sur d’autres marchés internationaux ; en soutenant PSG for Communities (la fondation caritative et l’organe de collecte de fonds du club) ; et en donnant des conseils sur la stratégie multisports du Paris Saint-Germain, y compris des projets potentiels dans le domaine du basket-ball », poursuit QSI.