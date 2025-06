Clash avec le PSG : Le clan Rabiot passe à l'attaque !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 16 mars dernier, les supporters du PSG n’avaient pas manqué d’insulter Adrien Rabiot, de retour au Parc des Princes pour la première fois depuis son arrivée à l’OM, chargeant même sa famille en tribunes. S’il avait déjà dézingué le président Nasser Al-Khelaïfi sur ses réseaux sociaux, le milieu de terrain de 30 ans devrait traduire le club parisien devant la justice.

En septembre 2024, Adrien Rabiot choquait la planète football. Lui, l’enfant du PSG , formé au sein du club parisien et ayant porté la tunique Rouge et Bleue pendant 227 matchs, s’engageait libre de tout contrat avec l’OM , devant ainsi le premier Parisien à rejoindre le rival depuis 2009. Une signature qui a profondément marqué les supporters du club de la capitale, qui n’ont pas hésité à le faire savoir le 16 mars dernier, à l’occasion du second Classique de la saison au Parc des Princes .

Le joueur de l’OM attaque le PSG en justice !

« Insulter une mère, et un père décédé... Tout se paye un jour. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser (al-Khelaïfi, le président du PSG), tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus, la classe ça ne s'achète pas », écrivait Rabiot sur Instagram. A en croire les dernières révélations du Parisien, cette histoire ne va pas s’arrêter là puisque le joueur de 30 ans et sa mère ont décidé d’attaquer le PSG en justice à ce propos. Ces derniers estiment que les dirigeants parisiens n’ont pas rempli leurs obligations en matière de police des tribunes, et réclament 15 000€ au PSG, dans une audience qui pourrait avoir lieu le 4 novembre prochain selon le quotidien.