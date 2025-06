Mercato - OM : Le problème de «thune» avec Paul Pogba !

Paul Pogba veut revenir au premier plan après sa suspension, mais son avenir ne devrait pas s’écrire à l’OM. Malgré l’intérêt exprimé par Medhi Benatia, les finances du club freinent une éventuelle signature. L’AS Monaco semble tenir la corde dans ce dossier, même si les négociations patinent.

Suspendu pour dopage et de retour sur le marché depuis mars dernier, Paul Pogba continue de faire parler de lui à chaque mercato. Le milieu de terrain tricolore a purgé sa peine et espère retrouver son meilleur niveau avant la Coupe du monde 2026. Il a été lié avec insistance à l’OM , mais le club phocéen ne devrait pas sauter sur l’occasion, malgré les propos encourageants de Medhi Benatia dans L’Équipe en février dernier : « S'il y a quelque chose à faire, on serait ravis d'avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l'année prochaine, si l'occasion se présente. »

«Les clubs français n’ont pas de thune»

Paul Pogba pourrait finalement s’engager avec l’AS Monaco cet été pour tenter de se relancer. Un choix que Daniel Riolo ne valide pas entièrement. Selon lui, les clubs français, dont l’OM, n’ont tout simplement pas les moyens pour accueillir un joueur comme Pogba. « Aujourd’hui, c’est plus Pogba et son entourage qui veulent jouer à Monaco, que Monaco qui veut le recruter, même si ça les intéresse. On serait sur du 60-40 %. Les clubs français n’ont pas de thune, les clubs italiens non plus. Pogba veut aller à Monaco. Et s’il devait faire le choix de l’argent, il irait en Arabie Saoudite. » a confié le chroniqueur RMC dans L’After Foot.