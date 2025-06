PSG : Al-Khelaïfi annonce la signature d'une star mondiale !

Alors que Luis Enrique et ses hommes disputent le Mondial des clubs aux Etats-Unis, le président Nasser Al-Khelaïfi a fait une grande annonce ce vendredi. La superstar Kevin Durant a en effet décidé de s’investir encore plus dans le projet de QSI, lui qui était déjà actionnaire minoritaire.

Dans un long communiqué publié sur son site officiel, le PSG s’est félicité de cet engagement de la part de la star des Phoenix Suns , avec un Nasser Al-Khelaïfi aux anges. « QSI est heureux d'accueillir Kevin Durant en tant qu'actionnaire direct du Paris Saint-Germain et partenaire stratégique de notre groupe » a expliqué le président parisien.

« Nous sommes impatients de développer des initiatives ambitieuses »

« Nous cherchons continuellement à faire évoluer le Club et notre portefeuille global grâce à des partenariats à fort impact qui apportent une valeur stratégique, de l'innovation et des perspectives internationales » a poursuivi Al-Khelaïfi. « Avec Kevin, nous sommes impatients de développer des initiatives ambitieuses qui stimuleront la croissance mondiale continue du Paris Saint-Germain et de QSI ».