Rabiot : L’énorme tacle envoyé au PSG !

La Cour d'Appel de Paris a donné raison à Adrien Rabiot. Ce jeudi, le milieu de terrain a obtenu la requalification en CDI de ses contrats au PSG. Mis à l'écart en 2018 après avoir refusé d'étirer son bail, le joueur de l'OM pourrait récupérer pas moins d'1,3M€. Sur le plateau de RMC, le journaliste Daniel Riolo a réagi à cette affaire.

Le clan Rabiot jubile

Depuis plusieurs mois, Rabiot demande la requalification en CDI de ses contrats au PSG. La cour d’appel a rendu son verdict ce jeudi et a donné raison à l’international français. La cour a déclaré recevables les demandes du milieu de terrain de l’équipe de France concernant « une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis et (...) des congés payés », selon l'arrêt rendu. Une victoire pour Rabiot et son entourage. « Adrien n’aurait pas fait cette demande de requalification si tout s’était bien passé au PSG. Il a lancé cette procédure parce qu’on l’a écarté de l’équipe, on lui a fait vivre pendant sept mois des moments très désagréables », a expliqué un proche du joueur à RMC Sport.