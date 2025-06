OM - PSG : Adrien Rabiot prêt à tuer le football français ?

Alors qu'Adrien Rabiot a quitté le PSG en 2019, voilà qu'une grande décision vient seulement d'être rendue concernant le départ du Français. En effet, le contrat du désormais joueur de l'OM a été requalifié en CDI et c'est ainsi que le club de la capitale doit maintenant verser 1,3M€ à Rabiot. De quoi avoir de graves répercussions pour le football français ?

A l'instar de Kylian Mbappé , Adrien Rabiot était lui aussi entré en guerre avec le PSG suite à son départ. Et il aura fallu près de 6 ans à l'international français pour avoir gain de cause face au club de la capitale. En effet, ce jeudi, la Cour d’appel de Paris a donné raison à Rab i ot en requalifiant son contrat avec le PSG en CDI. Et ce n'est pas sans conséquence puisque les Parisiens doivent maintenant donner 1,3M€ au milieu de terrain de l' OM .

« C'est une décision importante »

Il n'empêche que dans le clan Rabiot, on se réjouit d'une telle décision. Avocat du joueur de l'OM, Me Palao a confié : « C'est une décision importante sur le plan des principes après six ans d'attente. Les sanctions abusives dont avait été victime Adrien ont été annulées par la Cour. La Cour a justement considéré que le PSG avait commis un abus de pouvoir (...) en écartant Adrien de l'équipe 1. Si la participation à un match dépend du pouvoir de direction du club, la situation d'Adrien était tout autre puisqu'il a été écarté sans motif valable pendant 7 mois des terrains (...) Adrien est d'abord un amoureux de foot et on lui a retiré sans raisons valables le droit de jouer, prenant le risque d'annihiler des années de travail ».