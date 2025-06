Neymar à l’OM, le transfert «téléguidé» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato est très régulièrement le théâtre de rumeurs certaines plus folles que les autres. C’est ainsi que ces derniers jours, on a notamment pu voir le nom de Neymar être associé à l’OM. Aujourd’hui à Santos, l’ancien du PSG rejoindra-t-il le club phocéen ? Réagissant à cette rumeur, Thibaud Vézirian a souhaité mettre les choses au point concernant Neymar à l’OM.

L’avenir de Neymar est actuellement au coeur des rumeurs. Où évoluera le Brésilien, aujourd’hui à Santos, la saison prochaine ? Pour L’Equipe, Neymar Sr a fait savoir en ce qui concerne son fils : « Cette semaine, on va à Miami pour discuter avec des clubs. On doit les écouter et décider ce qu'on va faire. Oui, il y a des clubs européens. Certains disputent la Ligue des champions. Ils savent qu'il est capable de faire une grande saison car les feux sont au vert ».

« J’ai ri quand j’ai vu ça » L’OM ferait-il partie de ces clubs qui disputent la Ligue des Champions intéressés par Neymar ? C’est la rumeur qui est apparue au cours des dernières heures. En effet, le club phocéen a été associé à la star brésilienne. De quoi faire réagir Thibaud Vézirian sur Twitch : « Neymar envoyé, même à l’OM. Oui, ce n’est pas un poisson d’avril. J’ai ri quand j’ai vu ça, mais oui toujours plus loin, Neymar un peu en froid avec le PSG qui reviendrait pour battre ceux qui l’ont envoyé dehors. L’histoire, alors qu’il ne joue plus que sur une jambe. Qui ose ça ? Mais comme il y a de l’oseille à l’OM, les agents qui demandent aux journalistes ou aux comptes communautaires de relayer des rumeurs mercato, ça fait le business, ils y vont gaiement. Cette rumeur est fabuleuse, Neymar à l’OM. Chris Antony, ce n’est pas un chanteur, c’est un freelance journaliste à 3880 abonnés et 0 abonnement. Donc les journalistes ont besoin pour travailler de X pour avoir le flux d’infos qui n’arrête pas de circuler, lui il a 0, il travaille sans ça mais par contre il te sort l’info exclusive, bien sûr, que Neymar il y a 4 clubs, Fenerbahce, il faut toujours mettre un club turc, Aston Villa, avec les kilomètres que demandent Unai Emery à ses équipes bien sûr qu’il va ramener Neymar en Premier League, Santos pour renouveler son contrat. Ça va peut-être être ça. Pour montrer à Santos que Neymar vaut encore quelque chose et qu’il faut renouveler à un bon niveau, ils te disent qu’il y a Marseille, Aston Villa et Fenerbahce qui est dessus. Si ça ce n’est pas téléguidé… »