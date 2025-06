OM : Transfert à 25M€, un coup de dernière minute est annoncé !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec Al Nassr, Aymeric Laporte serait dans le viseur de l'OM, de l'Inter Milan, du Napoli, d'Arsenal, d'Aston Villa et de l'Athletic. Réclamant une somme comprise entre 20 et 25M€ pour le défenseur central de 31 ans, le club saoudien attendrait d'avoir trouvé un remplaçant avant de le vendre. Ainsi, cette opération devrait être bouclée en fin de mercato.

Selon les informations de Caught Offside, l 'OM serait à la lutte avec Aston Villa , Arsenal , l' Inter Milan , le Napoli et l' Athletic pour le transfert d' Aymeric Laporte . Mais heureusement pour le club phocéen, Al Nassr est ouvert à un départ de son numéro 27.

Al Nassr veut trouver le remplaçant de Laporte avant de le vendre

A en croire Caught Offside, la direction d'Al Nassr serait prête à vendre Aymeric Laporte lors de ce mercato estival. D'ailleurs, elle aurait déjà fixé le prix du défenseur central de 31 ans. D'après le média britannique, les Saoudiens seraient disposés à lâcher Aymeric Laporte en cas d'offre comprise entre 20 et 25M€. Toutefois, Al Nassr aurait tout de même fixé une condition sur ce dossier. En effet, l'ancien pensionnaire de Manchester City et de l'Athletic Bilbao ne sera transféré que si, et seulement si, le club de Cristiano Ronaldo lui trouve un remplaçant. « Aymeric Laporte ? Une décision finale concernant son avenir est attendue vers la fin du mercato estival. Al Nassr ne laissera pas le défenseur expérimenté partir tant qu'il n'aura pas trouvé un successeur digne de ce nom », a indiqué une source proche du dossier.