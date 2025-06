Transfert à l’OM : La presse italienne confirme une piste !

Avec l’échec Elye Wahi, l’Olympique de Marseille s’est remis à la recherche d’un attaquant lors du dernier mercato hivernal. C’est finalement Amine Gouiri qui a débarqué en provenance du Stade Rennais, mais Roberto De Zerbi semblait avoir d’autres noms en tête pour renforcer son équipe.

Le poste d’attaquant a souvent fait débat à Marseille et ça n’a pas changé cette saison. Recruté pour une indemnité autour des 30M€, Elye Wahi n’a en effet pas convaincu et a rapidement quitté l’OM, avec un transfert vers Francfort. Et pour le remplacer, des nombreuses pistes ont été annoncées au cours de l’hiver…