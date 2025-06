De Zerbi - Greenwood : La guerre inévitable à l’OM !

Pour permettre à l’OM de terminer 2ème de Ligue 1 et donc de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, Roberto De Zerbi a pu compter sur un excellent Mason Greenwood. Mais voilà qu’entre les deux hommes, la relation serait assez particulière selon les dires de l’entraîneur de l’OM. De quoi poser problème à l’avenir ?

Alors qu’on imagine un entraîneur proche de ses joueurs, du côté de l’OM, entre Roberto De Zerbi et Mason Greenwood, les rapports seraient assez particuliers. C’est l’entraîneur italien qui avait fait cette révélation dernièrement. En effet, à propos de ses rapports avec Greenwood, De Zerbi avait avoué : « Je parle beaucoup à mes joueurs ? S'ils se confient, oui. Ensuite, cela dépend de leur caractère. Avec Mason Greenwood, par exemple, je crois ne lui avoir parlé que deux fois cette saison. Il s'est confié et m'a fait comprendre que derrière ce masque se cache une personne très sensible, et j'ai compris que pour le manager, je devais parler à son père, une personne exceptionnelle. Si quelqu'un ne me laisse pas d'ouverture, je ne le force pas à parler ».