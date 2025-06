Bennacer : La relation qui fait trembler l’OM !

Prêté par l’AC Milan lors du dernier mercato hivernal, Ismaël Bennacer a déjà quitté l’Olympique de Marseille, qui a décidé de ne pas lever son option d’achat fixée à 12M€. Mais ce dossier n’est pas totalement mis de côté, puisque Roberto De Zerbi aimerait beaucoup compter sur l’international algérien la saison prochaine, qui s’annonce très chargée avec la Ligue des Champions.

C’est le gros dossier de ce début de mercato du côté de Marseille. Arrivé il y a six mois, Ismaël Bennacer est déjà reparti et à l’OM on tente de trouver une solution pour le faire revenir. Mais ça ne s’annonce pas simple, puisque comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, l’AC Milan a refusé la dernière offre phocéenne.