Messi : Le mariage que personne n’a vu venir

De l’autre côté de l’Atlantique se déroule la Coupe du monde des clubs à laquelle prend part l’Inter Miami de Lionel Messi. L’occasion pour une fan du joueur et de la franchise floridienne de prendre son courage à deux mains et de lui faire une demande en mariage.

Lionel Messi mène une vie de famille calme avec sa compagne Antonela Roccuzzo, cousine d’un ami d’enfance, Lucas Scaglia, proche de la légende du FC Barcelone. Mariés depuis 2017 et parents de trois garçons nommés Thiago, Mateo et Ciro, Messi et Roccuzzo ont bâti leur socle familial à Barcelone avant de connaître Paris pendant les deux saisons de bpas très joyeuses selon ses dires au PSG, et finalement à Miami depuis 2023 où il a retrouvé le sourire grâce à la franchise co-détenue par David Beckham : l’Inter Miami.