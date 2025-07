Clash avec Booba : La réponse de Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est dans le viseur de Booba depuis de longs mois. Le rappeur parisien s’en prend occasionnellement à lui comme l’atteste sa menace à son encontre datant de la semaine dernière à la suite de la plainte de harcèlement moral déposée contre le PSG. Le principal intéressé resterait de marbre. Explications.

Booba a Kylian Mbappé dans le collimateur, c’est le cas de le dire. La semaine dernière marquait, avec la plainte pour harcèlement moral déposée contre le PSG, un nouvel épisode de la guerre initiée par le rappeur des Hauts-de-Seine et qui dure depuis plus d’un an tant en musique que sur les réseaux sociaux.

«Si tu ne laisses pas Nasser tranquille, je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach» Sur son compte X, Booba publiait un message véhément à l’encontre de Kylian Mbappé, clairement menaçant. « Si tu ne laisses pas Nasser tranquille, je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach, avec qui et pourquoi tu as chopé une gastro. Joue au foot, marque des buts et vends des maillots. Tu vas pas nous péter les cou**les longtemps Kyky. Et passe ton permis ! ». Une réaction surprenante qui n’a pas manqué de faire réagir le journaliste Vincent Duluc sur le plateau de L’Équipe du soir dernièrement. « Je trouve que ça aussi c’est constitutif d’un harcèlement global. (…) J’établis un lien. Que ce soit une complicité attestée ou passive, la phrase ‘si tu ne laisses pas Nasser tranquille’ signifie un harcèlement institutionnel, beaucoup plus que personnel ».