Messi : L’humiliation qui lui fait péter les plombs !

Le temps d'une saison, Zlatan Ibrahimovic a partagé le vestiaire de Lionel Messi au FC Barcelone. Quinze ans plus tard, le Suédois est toujours submergé par le génie de l'Argentin qu'il a défendu après l'humiliation vécue par l'attaquant de l'Inter Miami en 1/8ème de finale de Coupe du monde des clubs face au PSG dimanche dernier (4-0).

L' Inter Miami a donc été corrigé par le PSG sur le score de 4 buts à 0, de quoi faire enrager Zlatan Ibrahimovic , ex-coéquipier de Messi au FC Barcelone en 2009/2010. « La défaite de Messi ? Non non ne parle pas de la défaite comme si c’était sa faute ! Messi n’a pas perdu, l’Inter Miami l’a fait ! Avez-vous vu cette équipe ? En train de bouger du bois ! Messi joue parmi des statues, pas des coéquipiers ! S’il était dans une vraie équipe, à Paris, à Manchester, dans n’importe quelle grande star. Tu aurais vu le vrai lion ».

«Il n’y a pas d’entraîneurs, pas de stars, même pas de joueurs qui comprennent comment se déplacer sans ballon»

Quelques minutes après le coup de sifflet final, Zlatan Ibrahimovic a par la suite pesté face aux manques criants de l'équipe de l'Inter Miami, à commencer par le staff technique dirigé par Javier Mascherano. « Messi ne joue que parce qu’il aime le jeu, parce qu’il peut encore faire ce que 99% des joueurs ne peuvent pas ! Mais il est entouré de ceux qui courent comme s’ils portaient des sacs de ciment ! Il n’y a pas d’entraîneurs, pas de stars, même pas de joueurs qui comprennent comment se déplacer sans ballon ! Tu veux blâmer Messi ? Quand il joue avec Ronaldo, avec Mbappé, avec Haaland, avec Zlatan. Alors tu pourras parler ! Mais aujourd’hui ? Non, non, non. Ce n’est pas le Messi que je connais, c’est un grand fantôme qui joue dans un cirque ! Mais attention si vous lui donnez une vraie équipe il va encore brûler le stade ! Parce que tout simplement. Messi est toujours Messi, mais aujourd’hui ? Ce n’est pas sa défaite, c’est la défaite de l’Inter Miami et du football ».

Une humiliation pour Lionel Messi que le joueur n'aurait pas subi s'il avait été mieux entouré d'après Ibrahimovic.