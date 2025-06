Messi - PSG : L’annonce inattendue !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, pour la première fois depuis son départ du PSG en 2023, Lionel Messi retrouvait le club de la capitale. Et cela ne s'est pas très bien passé pour l'Argentin humilié avec l'Inter Miami par les hommes de Luis Enrique (0-4). Cependant, après la rencontre, l'ancien joueur du Barça s'est montré très fair-play contrairement à ses précédentes déclarations au sujet du PSG.

Messi s'enflamme pour le PSG !

« C’est le match qu’on attendait, c’est une très grande équipe, ils ont gagné la dernière Ligue des Champions et sont en forme. On a essayé de faire du mieux possible et je crois qu’on laisse une bonne image de nous », a confié La Pulga après le match au micro de Dsports. Une déclaration inattendue tant Lionel Messi avait pris l'habitude de critiquer le PSG depuis son départ.