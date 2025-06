Messi de retour au PSG, l’annonce inattendue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG et Lionel Messi se sont retrouvés dimanche en 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs, Luis Enrique s'était confié auparavant sur la possibilité d'entraîner de nouveau l'attaquant argentin. Un sujet plutôt inattendu, mais de son côté, l'entraîneur espagnol du PSG n'a pas exclu la possibilité de retrouver un jour Messi sous ses ordres...

Passé par le PSG entre 2021 et 2023, Lionel Messi n'a pas laissé un souvenir mémorable aux supporters parisiens, et notamment dans les grands matchs de Ligue des Champions où il n'avait clairement pas été assez décisif. L'attaquant argentin est ensuite parti à l'Inter Miami, en MLS, et il a justement vécu ses retrouvailles avec le PSG dimanche en Coupe du Monde des clubs. L'occasion pour Luis Enrique, qui avait entraîné Messi au FC Barcelone, de se lâcher à son sujet.

« Le meilleur joueur de l’histoire du football » Interrogé en conférence de presse avant ce match, l'entraîneur espagnol du PSG avait affiché son admiration pour Lionel Messi : « J’ai connu Messi à son meilleur niveau. Cela a duré 10 ou 15 ans. C’est le meilleur joueur de l’histoire du football. Ce n’est que mon avis. On a vu sa longévité, sa continuité au plus haut niveau. J’ai eu la possibilité de tout gagner comme entraîneur au Barça. J’en ai profité au cours des trois saisons et pendant les entraînements. Chaque saison, j’ai vu Messi s’illustrer, j’ai vu qu’il était d’une autre espèce, un joueur à part. Cela a été un véritable plaisir, une expérience passionnante. Je garde un grand de souvenir de cette période », indique Luis Enrique, qui évoque ensuite d'éventuelles retrouves avec Lionel Messi alors qu'il est lui-même engagé avec le PSG jusqu'en 2027.