Transferts : Le clash qui peut régaler le PSG !

Ce mercato estival pourrait réserver quelques surprises du côté du Paris Saint-Germain, avec notamment le transfert d’un attaquant de l’équipe de France. En Italie, on assure en effet que les Champions d’Europe en titre souhaiteraient s’attacher les services de Marcus Thuram, qui évolue actuellement à l’Inter.

Quelle sera la prochaine recrue parisienne ? Assez calme en ce mercato estival, le PSG semble étudier calmement son recrutement pour la saison prochaine. La défense pourrait connaitre une grosse arrivée, mais on a récemment appris qu’en attaque aussi, on pourrait assister à un très gros coup.

« Qui ne veut pas rester, qu'il parte »

En marge de l’élimination de l’Inter au Mondial des clubs, l’international argentin a en effet lâché une véritable bombe. « Je veux me battre pour tous les grands titres. Qui veut rester à l'Inter, très bien, on se battra. Qui ne veut pas rester, qu'il parte. Nous avons besoin de joueurs qui ont envie d'être ici » a déclaré Lautaro Martinez. « Nous portons un maillot qui pèse lourd. Il nous faut un état d'esprit optimal, il n'y a pas de place pour ceux qui ne jouent pas le jeu ». Officiellement, c’est Hakan Çalhanoğlu qui était visé, mais de l’autre côté des Alpes on assure que la liste est plus longue avec donc Marcus Thuram, qui se serait d’ailleurs rangé du côté du Turc et donc contre son compère de l’attaque nerazzurra.