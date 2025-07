Transfert - OM : C'est terminé pour Bennacer !

Pris en prêt en janvier dernier, Ismaël Bennacer n’a finalement pas été gardé par l’Olympique de Marseille. Il semble être le profil parfait pour renforcer le milieu phocéen, mais son option d’achat fixée à 12M€ aurait effrayé les dirigeants, avec l’international algérien qui a donc retrouvé l’AC Milan.

Quel avenir pour Bennacer ?

Depuis, les spéculations les plus folles fusent à son sujet et nous vous avons révélé sur le10sport.com que la première offre de l’OM a été refusée par l’AC Milan. En Lombardie on souhaiterait en effet le vendre, mais absolument pas le brader et on ne bougerait donc pas de cette limite fixée à 12M€. D’autres clubs se seraient intéressés à lui en attendant, comme la Fiorentina de son ancien coach Stefano Pioli. Plus récemment, c’est l’Arabie Saoudite qui a été évoquée par les médias italiens comme possible destination.