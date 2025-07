PSG : La lourde accusation de Kylian Mbappé !

L’aventure de Kylian Mbappé au PSG ne s’est pas bien terminée. Après avoir annoncé son départ à quelques mois de la fin de son contrat, Luis Enrique a réduit de manière drastique son temps de jeu. L’attaquant de 26 ans l’a alors soupçonné d’agir selon les ordres de la direction parisienne avant de s’envoler pour le Real Madrid.

Après 7 ans et de nombreux records décrochés, on aurait pu penser que Kylian Mbappé allait quitter le PSG par la grande porte. Mais c’est tout l’inverse qui s’est produit. L’attaquant de 26 ans a profité de la fin de son contrat dans la capitale pour signer libre au Real Madrid. Et ses derniers mois chez les Rouge-et-Bleu n’ont pas été des plus radieux.