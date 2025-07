PSG - Donnarumma : Une star du Real Madrid s’en mêle !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Jamal Musiala s’est gravement blessé dans un duel avec Gianluigi Donnarumma, Manuel Neuer, notamment, a vivement critiqué le gardien du PSG pour sa sortie sur cette action. Une situation sur laquelle s’est exprimé Thibaut Courtois et la star du Real Madrid a pris la défense de son homologue parisien.

Manuel Neuer n’a pas vraiment apprécié l’attitude de Gianluigi Donnarumma, samedi soir lors de la victoire du PSG face au Bayern Munich (2-0). Si le club de la capitale s’est qualifié pour les demi-finales, Jamal Musiala a été gravement blessé dans un choc avec le gardien italien. L’international allemand souffre d’une fracture du péroné et ses ligaments sont touchés, ce qui devrait entraîner une absence estimée entre quatre et cinq mois.

Courtois prend la défense de Donnarumma « C'était une situation où il n'était pas nécessaire d'intervenir comme ça. C'est une prise de risque. Il était prêt à accepter le risque de blesser son adversaire », a déclaré Manuel Neuer après la rencontre. « Je suis allé le voir et je lui ai dit : ''Tu ne veux pas aller voir notre joueur ?'' C'était une question de respect, d'aller le voir et de lui souhaiter bonne chance. Il l'a fait. Le fair-play est toujours de mise. J'aurais réagi différemment. » Au prochain tour, le PSG sera opposé au Real Madrid, vainqueur face au Borussia Dortmund (3-2), et Thibaut Courtois a justement été interrogé sur ce fait de jeu.