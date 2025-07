PSG : Grave blessure pour une star, le verdict est tombé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le PSG s’est imposé face au Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs (2-0), Jamal Musiala a été gravement touché à la cheville, dans un contact avec Gianluigi Donnarumma. On en sait maintenant un peu plus sur la blessure de l'international allemand, qui devrait manquer entre quatre et cinq mois de compétition.

Les images de sa blessure ne laissaient rien présager de bon et cela se confirme. Opposé au Bayern Munich samedi soir en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG a décroché son ticket pour les demi-finales en s’imposant 2-0, mais cette rencontre a été marquée par la grave blessure de Jamal Musiala en fin de première période, touché à la cheville dans un duel avec Gianluigi Donnarumma.

Entre 4 et 5 mois d’absence pour Musiala Bild a donné des nouvelles de la blessure de l’international allemand (40 sélections) et elles ne sont pas très rassurantes, comme on pouvait l’imaginer. Jamal Musiala souffre d’une fracture du péroné et plusieurs ligaments ont été endommagés. Ce qui devrait entraîner une absence estimée entre quatre et cinq mois pour la jeune star du Bayern Munich, où l’on n’a pas vraiment apprécié l’attitude de Gianluigi Donnarumma sur cette action.