Mbappé - PSG : C'est officiel !

Buteur en quart de finale de la Coupe du monde des clubs contre le Borussia Dortmund (3-2), Kylian Mbappé a contribué à la qualification de la Casa Blanca pour le dernier carré de la Ligue des champions. C'est donc officiel, pour la première fois depuis son départ il y a un an, le Bondynois va retrouver le PSG.

Fort de sa victoire en finale de la Ligue des champions il y a un peu plus d'un mois, le PSG continue de surfer sur sa dynamique à la Coupe du monde des clubs. Après une phase de groupe maitrisée, malgré un accroc contre Botafogo (0-1), les hommes de Luis Enrique avaient effectivement terminé premiers devant les Brésiliens, l'Atlético de Madrid et Seattle. Les Parisiens ont ensuite facilement dominé l'Inter Miami (4-0) avant une énorme victoire contre le Bayern Munich samedi (2-0) après avoir été réduits à 9 en fin de match. Le PSG rejoint donc les demi-finales de la Coupe du monde des clubs et peut continuer de rêver à un quintuplé inédit.

Mbappé va retrouver le PSG ! Mais sur sa route vers l'histoire, le PSG va retrouver une vieille connaissance. En effet, les Parisiens devront se défaire du Real Madrid tombeur du Borussia Dortmund en quart de finale (3-2). L'occasion pour le club de la capitale de croiser Kylian Mbappé qui fera ses retrouvailles avec ses anciens coéquipiers pour la première fois depuis son départ il y a un an. Et bien évidemment, compte tenu du contexte tendu entre Nasser Al-Khelaïfi et le clan Mbappé, cela s'annonce très chaud.