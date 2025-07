Le PSG annonce un désastre avec l'un «des meilleurs» !

Juste avant la mi-temps du quart de finale du Mondial des clubs entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (2-0), Jamal Musiala s’est gravement blessé à la cheville. Les images font froid dans le dos et les hommages se multiplient pour l’international allemand, surtout de côté de ses adversaires du jour.

Le premier n’est autre que Donnarumma , que l’on a vu prostré la tête dans les mains après avoir vu l’étendue des dégâts. A ses côtés, Achraf Hakimi a également paru très touché et après la rencontre, il a tenu à adresser quelques mots en hommage à son adversaire. « Je voudrais dire un mot pour Jamal Musiala. J'ai l'impression que c'est une blessure très importante pour lui. Je lui apporte tout mon soutien. J'espère qu'il reviendra rapidement sur les terrains » a expliqué le latéral droit du PSG , au micro de DAZN.

« Nous sommes vraiment désolés pour lui, je lui adresse tout mon soutien »

Il n'est pas le seul Parisien à s’être exprimé au sujet de ce terrible évènement qui a touché Jamal Musiala, avec notamment Nuno Mendes. « C'est une blessure grave ! Nous sommes vraiment désolés pour lui, je lui adresse tout mon soutien. C'est l'un des meilleurs joueurs et nous espérons qu'il reviendra plus fort. J'espère qu'il sera bientôt de retour et que nous le reverrons sur le terrain » a confié l’international portugais du PSG. A noter que selon plusieurs médias allemands dont Sky Sport Deutschland, l’attaquant du Bayern Munich souffrirait d’une fracture du péroné, ce qui annonce une très longue absence.