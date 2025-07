Neymar : Le tacle contre le PSG qui ne passe pas !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En recrutant Neymar alors qu'il était une véritable star du FC Barcelone en 2017, le PSG pensait pouvoir compter sur un talent immense entièrement dévoué à son équipe. Mais le Brésilien a beaucoup déçu lors de son aventure à Paris, qui s'est conclue en 2023. Le Brésilien de 33 ans n'a pas hésité à glisser quelques petits tacles qui ont provoqué la colère des supporters.

Neymar a énervé les supporters du PSG

Neymar a disputé 173 matches avec le PSG mais il n'a jamais semblé éprouvé un immense attachement au club. Son manque de sérieux lui a d'ailleurs coûté cher avec quelques blessures et son attitude a parfois dérangé les supporters parisiens. « Il y a eu des petites boulettes de Neymar sur ses réseaux qui ont déclenché la haine de certaines personnes. Quand on lui demande c’est quoi son match de référence et qu’il dit la remontada, ça, ce sont des petits pics et à Paris, on n’aime pas ça. Ça, c’est des vraies foutaises, des trucs qui ne passent pas. Je comprends un peu quand les supporters se soient énervés, mais aller chez la personne, avec sa famille, ses enfants, je ne cautionne pas ça » déclare Serge Aurier dans le podcast Kampo.