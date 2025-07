Insultes en direct, un joueur du PSG plaide coupable !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sans club depuis juillet 2024, Serge Aurier espère encore relancer sa carrière à 32 ans. L'international ivoirien aurait pu avoir un destin différent s'il était resté au PSG à l'époque. En effet, il a porté les couleurs du club de la capitale entre 2014 et 2017, une expérience durant laquelle il n'a pas manqué de faire parler de lui. Il a été lié à plusieurs polémiques, notamment celle d'une vidéo rendue publique où il insulte en direct des joueurs et membres du PSG.

Souvent décrié pour ses polémiques, Serge Aurier est revenu sur cette vidéo en direct où il insulte des membres du PSG où il jouait à l'époque. L'Ivoirien avait directement été écarté de l'effectif après cet événement sur Périscope qui a fait un gros buzz sur les réseaux sociaux et dans le monde du football. Si sa réputation en a pris un coup, Aurier ne veut pas se cacher et avoue ses torts.

Une affaire extrasportive qui nuit au PSG En février 2016, Serge Aurier diffusait ainsi une vidéo en direct sur l'application Périscope et on l'entendait insulter des joueurs de l'effectif et même Laurent Blanc, entraîneur à ce moment-là. L'affaire éclate à quelques jours d'un rendez-vous très important en Ligue des champions et malgré ses excuses, le PSG est obligé de prendre des mesures. « Je ne sais même pas c’est quoi de base, c’est une application qui est sortie, c’est comme Snapchat. On pensait qu’on était dans un truc où personne nous voit. Le lendemain, je dors, mon téléphone n’a jamais autant sonné. Je regarde, je vois 10-15 appels. Qui me l’annonce en premier ? Mon agent, mes amis qui étaient branchés réseaux. Ils me demandent si c’est vrai. Pour cacher le truc, je dis que c’est un montage (rires). Je suis obligé » explique-t-il presque 10 ans plus tard dans le podcast Kampo.