Neymar : «Qu'est-ce qu'il fout là», la punchline au PSG !

Entre 2017 et 2023, Neymar a été un joueur du PSG. De par ses fulgurances, le Brésilien a mis des étoiles dans les yeux des supporters quand il le souhaitait, bien que son aventure a été ponctuée de hauts et de bas dans la capitale. Quoi qu'il en soit, le vestiaire du Paris Saint-Germain était sous le choc, à commencer par Serge Aurier.

Au FC Barcelone entre 2014 et 2017, Neymar choquait le monde en signant au PSG contre un chèque de 222M€. Et ce, une année seulement après avoir prolongé son contrat au Barça et que Gerard Piqué, ex-défenseur du club blaugrana, ait assuré sur les réseaux sociaux que la star brésilienne resterait à la Ciutat Esportiva. Finalement, dans l'ombre de Lionel Messi en Catalogne, Neymar prenait le chemin de Paris à la surprise générale.

«C'était une dinguerie» Dès les premiers pas du Brésilien dans le championnat de France, Serge Aurier qui l'a côtoyé dans le vestiaire du PSG l'espace de quelques semaines seulement avant son transfert à Tottenham le 31 août 2017. Lors d'une conversation avec Smaïl Bouabdellah, le défenseur formé au RC Lens a avoué avoir été émerveillé par le joueur qu'était Neymar au PSG, la meilleure période de sa carrière selon lui. « Neymar, c'était pfff. C'était une dinguerie. On était tous là à se dire : « mais qu'est-ce qu'il fout dans ce championnat ? ». Sincèrement, pour moi ses meilleures années sont à Paris. Tu peux me dire le Neymar de Barcelone avec la MSN (ndlr avec Lionel Messi et Luis Suarez) je veux bien. Mais individuellement, à Paris pour moi c'était la crème. Un cran au-dessus de Barcelone pour moi ».