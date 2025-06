Le PSG a déjà trouvé les nouveaux Messi, Neymar et Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de l'ère QSI, le PSG a souvent choisi de se s'appuyer sur le talent de grandes stars pour remplir ses objectifs. Cette saison, le club a plutôt opté pour un jeu collectif sous les ordres de Luis Enrique et les efforts ont payé puisque les joueurs ont réussi à remporter la Ligue des champions sans Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé. Une philosophie de jeu qui semble plaire à Pierre Ferracci, président du Paris FC.

En présentant un projet très efficace, Luis Enrique a réussi à mener ses joueurs vers les plus hauts sommets. Ousmane Dembélé s'est révélé comme le grand leader de ce collectif impressionnant et finalement le PSG n'a pas eu besoin d'une association incroyable entre Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi pour aller au bout. Pour Pierre Ferracci, l'effectif actuel du PSG est très impressionnant et la manière de fonctionner semble être la bonne pour révéler des talents.

Le PSG a trouvé la bonne solution Président du Paris FC, Pierre Ferracci a vu son club réussir à revenir dans l'élite du championnat de France au terme d'une belle saison. Le dirigeant a bien sûr vu ce que le PSG a accompli cette saison, une source d'inspiration. « Ce que j'ai appris aussi (dans le football), et le PSG l'a appris aussi à ses dépends, c'est que quels que soient les talents, les qualités d'un joueur, le football reste un sport collectif. Aujourd'hui, il y a des talents au PSG qui sont et qui seront peut-être aussi bons demain que Messi, Neymar ou Mbappé. Il y en a qui mettent la barre très haut dès le plus jeune âge ! Mais ils se fondent dans le collectif » déclare-t-il d'abord sur France Bleu.