PSG : «Ils devraient être en vacances», le coup de gueule à Barcelone !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est actuellement en vacances, Raphinha estime que le PSG devrait l’être également. L’ailier du FC Barcelone a critiqué les dates de la Coupe du monde des clubs qui surchargent le calendrier et a déploré que le club de la capitale ait dû enchaîner avec une nouvelle compétition juste après avoir remporté la Ligue des champions.

Bien que le FC Barcelone n’y participe pas, Raphinha a vivement critiqué la Coupe du monde des clubs. À l’occasion d’un événement d’un sponsor à São Paulo vendredi, l’international brésilien (34 sélections, 11 buts) a regretté les dates de la nouvelle formule de cette compétition, qui empêchent les joueurs des clubs européens y participant de partir en vacances et se reposer après une saison déjà longue et éprouvante.

« En tant que joueur d'un club européen, je me dis qu'on est censé être en vacances, non ? C'est compliqué pour nous de devoir renoncer à nos vacances. Nous y avons droit. Tout le monde mérite au moins trois semaines ou un mois de vacances. Beaucoup de ceux qui sont au Mondial n'y auront pas droit (...) Personne n'a demandé aux joueurs s'ils étaient d'accord avec les dates », a déclaré Raphinha , dans des propos relayés par L’Équipe.

« Ils ont gagné la Ligue des champions et ont à peine eu le temps de célébrer leur titre »

L’ailier du FC Barcelone a notamment parlé du PSG et de ses compatriotes Lucas Beraldo et Marquinhos, vainqueurs de la Ligue des champions le 31 mai dernier face à l'Inter Milan (5-0), sacre dont ils n’ont pas vraiment pu profiter : « Moi, je suis en vacances, et ils devraient l'être aussi. Ils ont gagné la Ligue des champions et ont à peine eu le temps de célébrer leur titre. Ils sont venus jouer en équipe nationale et sont partis dans la foulée pour disputer ce Mondial. Ils n'ont pas arrêté. »