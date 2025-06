Officiel : Le PSG annonce un coup «remarquable» !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’équipe de Luis Enrique a débuté la Coupe du monde des clubs du côté de Los Angeles, le PSG en a profité pour ouvrir une boutique éphémère sur Melrose Avenue qui a rencontré son public, venu acheter des produits du club mais également participer à plusieurs activités organisées. Le club annonce un succès « remarquable ».

Présent aux États-Unis depuis plusieurs semaines, le PSG a l’ambition de remporter la première édition de la Coupe du monde des clubs à 32 participants, mais pas seulement puisque le club de la capitale est également en opération séduction pour développer sa marque, avec notamment l’ouverture d’une boutique éphémère à Los Angeles, où la bande à Luis Enrique s’est arrêtée durant les deux premières semaines de la compétition. Le résultat a été à la hauteur des attentes.

Le PSG fait un carton à Los Angeles Sur son site internet, le PSG s’est félicité du « succès remarquable » rencontré par la PSG House avec « plus de 1 000 fans passionnés présents chaque jour pendant dix jours » pour découvrir les produits du club mais également participer à diverses activées comme des cours de fitness et de danse, des séances bien-être, des DJ sets ou encore des retransmissions en direct des matches contre l’Atlético de Madrid, Botafogo et les Seattle Sounders. Le PSG annonce qu’il « continuera de faire du développement de sa présence aux États-Unis une priorité stratégique, en phase avec la passion des fans américains pour le sport et la culture. »