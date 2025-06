Messi prépare une mauvaise surprise au PSG ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi a rejoint l'Inter Miami librement et gratuitement. Deux années plus tard, la Pulga va retrouver le club de la capitale. En effet, le PSG et l'Inter Miami vont se disputer une place en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs ce dimanche. Selon vous, l'équipe de Lionel Messi est-elle capable de battre la bande à Marquinhos ? A vos votes !

Lié au FC Barcelone jusqu'au 30 juin 2021, Lionel Messi a tenté le tout pour le tout pour prolonger. Toutefois, la Pulga n'a jamais réussi à trouver un terrain d'entente avec Joan Laporta, le président blaugrana. Contraint de changer de club pour poursuivre sa carrière, Leo Messi s'est envolé vers Paris pour s'engager librement et gratuitement avec le PSG.

Le PSG affronte l'Inter Miami ce dimanche Lors de son arrivée à Paris, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons avec le PSG. Toutefois, son séjour au Parc des Princes ne s'est pas passé comme espéré. Incapable d'évoluer à son meilleur niveau sous les couleurs du PSG, l'international argentin n'a pas été retenu lorsque son contrat est arrivé à terme. Par conséquent, Leo Messi s'est exilé aux Etats-Unis, plus précisément du côté de Miami. En effet, l'ancien numéro 30 du PSG a été transféré pour 0€ à l'Inter, en MLS.