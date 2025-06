Le PSG annonce un drame !

Ce vendredi après-midi, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a annoncé une triste nouvelle. A deux jours du choc face à l'Inter Miami de Lionel Messi, le club de la capitale a fait savoir qu'il était en deuil. En effet, Cédric Dupuis - kinésithérapeute du PSG - est décédé.

En lice pour la toute première édition de la Coupe du Monde des clubs , le PSG s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. Tombé dans le groupe B, le club emmené par Luis Enrique a battu à la fois l' Atlético de Madrid (4-0) et Seattle Sounders FC (2-0), mais s'est incliné face à Botafogo (1-0). Grâce à ses 6 points engrangés et à sa différence de buts favorable, le PSG a terminé à la première place de sa poule.

«Cédric était un professionnel aux mains en or»

Comme annoncé sur son compte X ce vendredi après-midi, le PSG a perdu un être cher. « C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Cédric Dupuis, kinésithérapeute du club. Toujours souriant, à l’écoute et profondément humain, Cédric était un professionnel aux mains en or, apprécié de tous. La famille du Paris Saint-Germain adresse ses pensées les plus sincères à ses proches en ces moments douloureux », a écrit le club parisien. Le PSG aura donc à coeur de battre l'Inter Miami de Lionel Messi ce samedi en huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs, et ce, pour rendre le plus bel hommage possible à Cédric Dupuis.