Le PSG touché par un drame !

Actuellement aux Etats-Unis, le PSG prépare sa rencontre de Coupe du monde des clubs face à l'Inter Miami de Lionel Messi. Mais voilà que le club de la capitale ne vit pas actuellement des heures très simples. En effet, ce vendredi, le PSG a été touché par un drame puisque le décès d'un kinésithérapeute a été annoncé.

« Un professionnel aux mains en or »

« Toujours souriant, à l’écoute et profondément humain, Cédric était un professionnel aux mains en or, apprécié de tous. La famille du Paris Saint-Germain adresse ses pensées les plus sincères à ses proches en ces moments douloureux », a poursuivi le PSG.