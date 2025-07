Le PSG puni, Dembélé balance !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Engagé en quart de finale de la Coupe du monde des Clubs, le PSG affronte le Bayern Munich ce samedi. Une compétition dans laquelle les Parisiens auront été dominateurs, sauf contre Botafogo, qui leur a infligé une défaite surprise (0-1). Face à la presse, Ousmane Dembélé est revenu sur cette déroute que personne n’a vu venir.

Le PSG a été surpris par Botafogo

Après la rencontre, Luis Enrique reconnaissait volontiers que le club brésilien avait délivré une très belle prestation face au PSG : « C'est l'équipe qui a le mieux défendu contre nous cette saison, c'était difficile de créer des occasions de but. On est habitués à jouer contre des blocs bas, mais c'est toujours difficile et eux l'ont très bien fait donc je les félicite », confiait l’Espagnol. Absent lors de cette rencontre, Ousmane Dembélé était présent face à la presse ce samedi, et a évoqué cette surprise.