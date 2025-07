PSG : Exclu, Dembélé prépare sa vengeance !

Ce samedi, à 18h, le PSG affronte le Bayern Munich en Coupe du monde des clubs. Il y a quelques mois, les deux clubs étaient déjà opposés en Ligue des Champions. Une rencontre alors remportée par les Bavarois (1-0) et lors de laquelle Ousmane Dembélé avait été exclu. Forcément, le Français a un goût de revanche à l’heure de retrouver le club allemand.

« On a une petite revanche à prendre »

Lors de cette rencontre, on avait notamment pu voir un Ousmane Dembélé dépassé. Face au Bayern Munich, le numéro 10 du PSG avait même été exclu. Forcément, après ce carton rouge, Dembélé espère se venger comme il l’a expliqué, rapporté par L’Equipe : « On a une petite revanche à prendre. J'en ai une aussi, oui. On sait que c'est une équipe difficile mais on est beaucoup plus forts qu'au mois de novembre ».