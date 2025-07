«On doit arrêter» : Le boss du PSG en a marre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la première Coupe du monde des clubs à 32 participants se déroulant aux États-Unis suscite des critiques, Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris SG, a défendu cette nouvelle compétition prometteuse, soulignant les opportunités qu'elle offre aux clubs et ne cachant pas sa volonté de voir la formation parisienne triompher.

La première Coupe du monde des clubs aux États-Unis n’échappe pas aux polémiques. Alors que des critiques existaient avant le début de la compétition en raison du calendrier surchargé pour les joueurs, la programmation des matchs à des heures de chaleurs extrêmes ou encore les nombreuses et longues interruptions de rencontres à cause des protocoles de sécurité liés aux orages font parler. Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a répondu aux critiques et demande de la clémence.

« Je ne comprends pas les gens qui critiquent cette compétition » « C’est la première édition du Mondial des clubs. C’est sûr, quand vous organisez une telle compétition, tout ne peut pas être parfait. Mais c’est un nouveau marché pour le football, pour nous, pour tous les clubs européens. Je ne comprends pas les gens qui critiquent cette compétition, explique Al-Khelaïfi, rapporté par Le Parisien. Les joueurs ont l’opportunité de jouer une Coupe du monde avec leur club. On doit arrêter ce climat négatif et penser positif. Il y a aussi beaucoup de challenges financiers. On est fiers d’être là et de jouer cette compétition ».