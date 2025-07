Mercato : Il claque la porte du PSG et dévoile la raison !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sans club depuis un an, Serge Aurier est un ancien joueur du PSG, où il a disputé près de 80 matches entre 2014 et 2017. Son aventure dans le club de la capitale a été ponctuée de quelques polémiques et quelques erreurs. En effet, quelques mois avant son départ, il avait pris énormément de temps à rentrer sur le terrain dans un match contre Lorient, n'étant pas en tenue à temps. Un événement qui l'a convaincu de partir.

Âgé de 24 ans à l'époque, Serge Aurier ne disposait pas encore d'une maturité suffisante et ces quelques affaires lui ont joué des tours au PSG. Sa réputation à cause des polémiques était difficile à gérer et c'est après ce match contre Lorient qu'il aurait décidé de quitter le club de la capitale. L'international ivoirien s'est expliqué sur la situation qui a fini par l'éloigner du PSG.

Serge Aurier victime d'une nouvelle polémique Le 12 mars 2017, le PSG dispute donc un match de Ligue 1 face à Lorient et Unaï Emery, l'entraîneur du club à ce moment-là, demande à Serge Aurier de remplacer Thomas Meunier, blessé en fin de partie. Mais l'Ivoirien met plus de 8 minutes à rentrer sur la pelouse parce qu'il n'était pas en tenue et il s'est rendu compte qu'il avait mis son short à l'envers. Une situation ubuesque qui n'avait pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux dans un terrible contexte puisqu'on était seulement 4 jours après la fameuse remontada.