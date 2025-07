Dembélé : Le geste fort de Luis Enrique après son transfert au PSG !

Actuellement aux Etats-Unis pour la Coupe du monde des clubs, Ousmane Dembélé achève sa deuxième saison sous le maillot du PSG. C’est en 2023 que le Français a rejoint le club de la capitale en provenance du FC Barcelone. Un transfert à 50M€ en marge duquel Dembélé avait pu échanger avec Luis Enrique. Et l’entraîneur du PSG avait été très clair dès le début avec sa recrue.

« Quand j'ai signé au Paris Saint-Germain, il m'a donné sa confiance »

Arrivé en 2023 au PSG, Ousmane Dembélé avait pu échanger à ce moment avec Luis Enrique. D’ailleurs, à propos de ses premiers moments avec l’entraîneur espagnol, l’international français a fait savoir pour PSG TV : « Quand j'ai signé au Paris Saint-Germain, il m'a donné sa confiance ». Toujours à propos Luis Enrique, Dembélé a ensuite ajouté : « Il me donne beaucoup de conseils sur le terrain, me laisse énormément de liberté aussi, parce qu'il me dit souvent : "Je vais te demander 2 ou 3 choses à faire, mais tu as la capacité pour les résoudre tout seul." Le fait d'être dans un rôle où je suis libre sur le terrain me plaît aussi. J'aime ça. Je peux aller à droite, à gauche… On peut changer… Je m'épanouis dans cette position où j'ai beaucoup de liberté ».