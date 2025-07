Mercato - OM : Une offre va partir pour un Parisien ?

L’OM, déjà actif sur le marché des transferts, s’intéresse désormais à Timothy Weah, sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2028. Le club turinois réclame 15M€ pour céder l’ancien Parisien, qui souhaite changer d’air. Pour l’instant, aucun contact officiel n’a été établi, mais une offre marseillaise pourrait arriver dans les jours à venir.

Alors que le mercato estival avance, l’OM continue de vouloir améliorer son effectif en vue de la saison prochaine. Avec la Ligue des champions à jouer, Roberto De Zerbi souhaite un groupe plus complet, et la direction marseillaise travaille en ce sens. Avec déjà trois nouvelles recrues, l’Olympique de Marseille dispose d’une profondeur d’effectif renforcée, et ce n’est pas fini.