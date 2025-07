Ce joueur du PSG prend un énorme risque, il se fait recadrer !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, le PSG s’est imposé (2-0) face au Bayern Munich lors du quart de finale de la Coupe du monde des Clubs. Lors d’un fait de jeu, Gianluigi Donnarumma a malheureusement blessé la star bavaroise Jamal Musiala. A l’issue de la rencontre, la légende Manuel Neuer n’a pas été tendre avec l’attitude du gardien parisien.

Le PSG s’est régalé. Ce samedi à Atlanta, les hommes de Luis Enrique affrontaient un gros morceau lors de la Coupe du monde des Clubs en la personne du Bayern Munich . Les Parisiens, malgré un match terminé à 9 avec les exclusions de Willian Pacho et de Lucas Hernandez , se sont hissés jusqu’aux demi-finales.

« On ne doit pas intervenir de cette manière ! »

A l’issue de la rencontre, le gardien Manuel Neuer n’a pas hésité à s’en prendre à Gianluigi Donnarumma : « C’est une situation dans laquelle on ne doit pas intervenir de cette manière ! C’est risqué. Il accepte délibérément le risque de blesser son adversaire Je suis allé vers lui et je lui ai dit : "Tu ne veux pas aller voir notre joueur ?" Par respect, il faut aller voir le garçon et lui souhaiter un bon rétablissement. Il l’a finalement fait. (…) Il faut toujours faire preuve de fair-play. Moi, j’aurais réagi différemment », a lâché la légende du Bayern en zone mixte.