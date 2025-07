Lamine Yamal - Neymar : La grosse annonce en Espagne !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Considéré comme la plus grosse promesse du football mondial, Lamine Yamal apparaît déjà comme un joueur accompli. L’ailier du FC Barcelone est adulé des fans du club blaugrana, mais également de ses dirigeants. Directeur sportif du Barça, Deco s’est exprimé sur sa pépite, affirmant que ses débuts en Catalogne n’étaient pas sans rappeler ceux de l’illustre Neymar.

Un ovni. A seulement 17 ans, Lamine Yamal s’impose déjà comme l’un des visages marquants du football actuel. Impressionnant, le champion d’Europe 2024 sort d’une énorme saison, ponctuée par le titre de champion d’Espagne avec le Barça. Yamal a également brillé en Ligue des Champions, et se porte désormais candidat pour le podium du Ballon d’Or, chose encore impensable il y a plus d’un an.