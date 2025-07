Lamine Yamal au cinéma ? La folle révélation

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Malgré son jeune âge, Lamine Yamal est déjà une star incontournable du FC Barcelone à 17 ans. Son attitude festive et ambitieuse fait beaucoup parler dans les médias. Entre punchlines et confiance en soi, Yamal ne laisse pas indifférent. Une source d'inspiration pour Damson Idris qui a joué un jeune pilote animé de la même ambition que l'Espagnol avec son personnage Joshua Pearce dans le film F1.

Le 25 juin dernier, le tant attendu blockbuster immersif sur le monde de la Formule 1 faisait son entrée dans les salles de cinéma françaises. Après la série Netflix : Drive To Survive qui permet d'avoir un accès au paddock au sein des 10 écuries de la grille, Joseph Kosinski a offert aux fans de la discipline reine de la course automobile un long-métrage de plus de 2h30 avec des prises de vues réelles effectuées pendant des week-ends de Grands Prix en 2023 et 2024.

Joshua Pearce comme Lamine Yamal ? Au casting, Brad Pitt, Javier Bardem ainsi que Damson Idris, ce dernier étant dans le rôle du pilote rookie et ambitieux prêt à faire sa place dans l'écurie fictive Apex. Afin d'incarner au mieux le personnage, l'acteur anglais qui s'est bâti une réputation à Hollywood pour son interprétation de Franklin Saint dans la série FX : Snowfall, a décidé d'en partie puiser son inspiration chez une jeune star montante du football : Lamine Yamal.